موسوي: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران غير قانونية

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على المواطنين والشركات الإيرانية.

وقال موسوي في تصريح اليوم “اتبع الأمريكيون نمطًا من السلوك الأحادي وغير القانوني وغير الفعال ويصرون عليه”، مشيراً إلى أن العقوبات الأخيرة فرضت على صناعات تطال حياة ملايين الإيرانيين وتتجاهل جميع القواعد والمعايير الدولية وتعتبر انتهاكا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وكشفت الوجه العدائي لأمريكا بكل وضوح.

وأكد موسوي أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة أصبحت الآن مشكلة للمجتمع الدولي ولن تصل من خلالها إلى أي نتيجة.

وهدد ترامب بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية “المشددة” على إيران وقال “إن بلاده لا ترغب في استخدام القوة العسكرية”، معتبراً أن قوتها الاقتصادية “أفضل رادع”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.