فريق شهبا يفوز على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب ويستعيد صدارة المجموعة الرابعة

السويداء-سانا

فاز فريق شباب شهبا على العربي بهدفين مقابل هدف في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة شهبا بالسويداء ضمن منافسات إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الرابعة.

وسجل لفريق شهبا يوحنا السلمان بالدقيقة الـ 28 وسليم ياغي بالدقيقة الـ 65 وللعربي علاء العراوي بالدقيقة الـ 94.

وبهذه النتيجة استعاد فريق شهبا صدارة ترتيب فرق المجموعة برصيد 13 نقطة متقدماً على الفتوة والكسوة برصيد 10 نقاط لكل فريق بينما بقي العربي رابعاً برصيد 7 نقاط.

وتتنافس بالمجموعة الرابعة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الشباب فرق الفتوة والكسوة والعربي وشهبا.

عمر الطويل