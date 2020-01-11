تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اعتصامات ومظاهرات جرت اليوم في مرجعيون وحاصبيا والنبطية بالجنوب اللبناني احتجاجا على سياسات المصارف المالية في ظل انتشار ومواكبة للقوى الأمنية.

كما تجمع محتجون أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء النبطية احتجاجا على تقنين ساعات التغذية بالكهرباء.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي.