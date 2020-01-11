جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: صدقي المقت أثبت شجاعة منقطعة النظير في تحديه للسجان

دمشق-سانا

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن عميد الأسرى السوريين المناضل صدقي المقت أثبت شجاعة منقطعة النظير في تحديه للسجان مهنئة الشعب السوري بتحريره دون شروط بعد 32 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجاء في بيان للجبهة تلقت سانا نسخة منه “نهنئ الشعب السوري وقيادته الحكيمة التي لا تألو جهدا في الدفاع عن الأرض وحقوق الأسرى وتحريرهم من نير الأسر”.

ونوهت الجبهة بنضال أهالي الجولان السوري المحتل وتحديهم المحتل وتمسكهم بهويتهم الوطنية داعية القوى الحية في الأمة العربية والأحرار في العالم إلى الالتفات إلى معاناة وتضحيات كل الأسرى العرب السوريين والفلسطينيين في سجون الاحتلال والسعي إلى إطلاق سراحهم.

وكان شهد يوم أمس الجمعة تحرير المقت ليعود إلى مسقط رأسه في بلدة مجدل شمس المحتلة وهو الذي رفض سابقا اطلاق سراحه المشروط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإبعاده عن الجولان السوري المحتل ومسقط رأسه متمسكا بانتمائه لوطنه سورية وتمسكه بهويته وحقه بالحياة في بلدته.