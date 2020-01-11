أهالي بيت ياشوط باللاذقية يطالبون بباصات نقل داخلي وتوطين التعليم والتوسع في شق الطرق الزراعية

اللاذقية-سانا

تضمن اللقاء الخدمي في بلدة بيت ياشوط بريف جبلة اليوم برنامج عمل لمعالجة متطلبات المواطنين وفق الأولوية وإمكانيات التنفيذ والتي عرضها محافظ اللاذقية إبراهيم السالم ومديرو الجهات العامة الخدمية مع أهالي البلدة.

وتركز اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي للبلدة حول قطاع النقل الجماعي بتوفير باصات نقل داخلي على محاور عدة تعمل بين مدينة جبلة وريفها وتنظيم خطوط السرافيس وزيادة مخصصات العاملة منها على خط بيت ياشوط وتخديمها لقرى عدة لا يوجد فيها وسائط نقل.

وطالب المشاركون في اللقاء بتوطين التعليم لتخفيف أعباء التنقل على المدرسين وتأهيل وصيانة مدارس أخرى ومعالجة الكثافة الصفية في بعضها واستكمال عقدة بيت راس العين وتخديم منازل بعيدة عن التنظيم العمراني بمياه الشرب في حلة عارا ومشاريع صرف صحي والتوسع في شق الطرق الزراعية وخطوط النار لمكافحة الحرائق وتأهيل وصيانة الطرق والاهتمام بواقع النظافة.

المحافظ السالم دعا إلى إشراك المواطنين في إيجاد حل لتنظيم خطوط النقل العامة ومراقبة التزام السرافيس بخطوطها مع البدء بدراسة جميع الخطوط في المحافظة وحاجتها لمادة المحروقات وموافقة المحافظة على تنظيم عقود عمال نظافة لتحسين واقعها شريطة أن يكون العمال من أبناء البلدة نفسها مؤكدا أن هذه اللقاءات ستكون متكررة وتشمل جميع المناطق لوضع معالجة لأي مشكلة خدمية بشكل آني واطلاع المواطنين على إجراءات المعالجة والإمكانات.

ولفت مدير الكهرباء المهندس فادي سعود إلى أن الشركة تتبع ضوابط لتحقيق العدالة في التقنين وأن الشركة مستمرة بتنفيذ خططها التي تم تأجيلها من العام الماضي نتيجة نقص الاعتمادات واستكمال مشاريع أخرى.

من جهته أكد مدير مؤسسة مياه الشرب المهندس منذر دويبة أن المشاريع المائية في المنطقة تزيد عن 2 مليار ليرة سورية وأن بعضها سيتم وضعه في الخدمة قبل فصل الصيف القادم وستسهم في تحسين الواقع المائي بشكل ملموس.

بدوره لفت مدير التربية عمران ابو خليل إلى أن المديرية مهتمة بتوطين التعليم ونقل المعلمين أبناء البلدة للتدريس في مدارسها دون أن يؤثر ذلك في سير العملية التعليمية وستتابع دراسة واقع المدارس التي تحتاج إلى صيانة وتوفير مستلزماتها من الوسائل التعليمية.

وأوضح مدير الاتصالات المهندس عادل جبيلي أنه سيتم معالجة البعد الجغرافي عن الدارة الفنية للمراكز الهاتفية اعتبارا من النصف الثاني للعام الحالي ضمن عقد وقعته المؤسسة وسيبدأ تنفيذه بالمحافظة في قرى بيت ياشوط وسيكون ضمن خطة تأمين الهاتف الثابت مع الانترنت اللاسلكي.

وحول مشاريع مديرية الخدمات الفنية أشار مديرها المهندس وائل الجردي إلى أن قيمة هذه المشاريع المنفذة في نطاق البلدة وصلت إلى 527 مليون ليرة سورية ومنها ما يتعلق بالمدارس والصرف الصحي وتعبيد الطرقات.

وافتتح في البلدة منفذ بيع جديد للمؤسسة السورية للتجارة حيث بين مدير المؤسسة أحمد نجم أن المنفذ الجديد يأتي في إطار التوجه للتوسع الأفقي في مراكز ومنافذ البيع للمؤسسة في جميع المناطق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أزيح الستار اليوم عن منحوتة بانورما الخلود التي نفذها النحات زهير أحمد خليفة وتضم 4 عناصر تمثل الشهيد والجريح وجنديا مستمرا بالمعركة يحمل طفلا بيد وبالأخرى سلاحه إضافة إلى أسماء شهداء بلدة بيت ياشوط.

الفنان خليفة أوضح في تصريح لـ سانا أن العمل يحمل رمزية لأهمية تضحيات أبطال الجيش العربي السوري الذين بذلوا دماءهم على امتداد جغرافيا الوطن وهو أقل ما يمكن تقديمه لتخليد ذكراهم وتضحياتهم لافتا إلى أن الكتلة الحجرية كانت تقارب 35 طنا وبعد تنفيذها أصبحت تقارب 12 طنا.