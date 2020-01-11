SCS-NET

لاعب برشلونة سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة

2020-01-11

برشلونة-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه أن سواريز سيخضع غداً لتدخل جراحي في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً نشر تفاصيل أكثر حول حالته.

وخاض سواريز 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم وسجل 14 هدفاً 11 منها في مسابقة الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

سواريز يفوز بجائزة لاعب الشهر في “الليغا”

مدريد-سانا اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، كأفضل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved