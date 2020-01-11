لاعب برشلونة سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة

برشلونة-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه أن سواريز سيخضع غداً لتدخل جراحي في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً نشر تفاصيل أكثر حول حالته.

وخاض سواريز 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم وسجل 14 هدفاً 11 منها في مسابقة الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا.

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