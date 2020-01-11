SCS-NET

الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي

2020-01-11

إدلب-سانا

دمرت وحدات الجيش العربي السوري عدة آليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.

ولفت المراسل إلى أن رمايات وحدات الجيش طالت أيضاً تحصينات الإرهابيين ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم وأوكارهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت تحصينات لهم.

وقضت وحدات الجيش الاثنين الماضي على عدد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم وتحصيناتهم خلال رمايات مدفعية وضربات بسلاح الدبابات نفذتها ضد تجمعات ومناطق انتشار الإرهابيين في معرة النعمان وسراقب ومحيطهما بريف إدلب الجنوبي وقرى وبلدات الدير شرقي والدير غربي ومعصران وأحسم وحنتوتين ومعرشمارين ومعرشورين وكفروما بالريف ذاته.

انظر ايضاً

الجيش يتصدى لهجوم مجموعات إرهابية باتجاه قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويوقع قتلى ومصابين في صفوفها

إدلب-سانا تصدت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان لهجوم مجموعات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved