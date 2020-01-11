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إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سلواد

2020-01-11

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين في سوق تجارية ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق بينهم نساء وأطفال.

وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين من خلال حملات الاقتحام والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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