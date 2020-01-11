تواصل منافسات بطولة كرة اليد للناشئين باللاذقية

اللاذقية-سانا

تستكمل اليوم منافسات بطولة كرة اليد للناشئين باللاذقية التي يقيمها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية بمشاركة 13 فريقا يمثلون معظم المحافظات.

وقسمت الفرق المشاركة في البطولة التي انطلقت أمس الأول وتختتم غدا لمجموعتين تضم الأولى النواعير والجيش والاتحاد والشعلة والدريكيش واليقظة والثانية الطليعة ودير عطية والقنيطرة والقلعة والكرامة ودوما والجزيرة.

ففي منافسات اليوم الأول فاز الدريكيش على دوما 19-10 أهداف والشعلة على القنيطرة 31-15 هدفا والنواعير على دير عطية 30-23 هدفا والجيش على الجزيرة 29-22 هدفا والاتحاد على الكرامة 37-21 هدفا.

وشهدت منافسات اليوم الثاني فوز الاتحاد على الجزيرة 36-26 هدفا والطليعة على الجيش 30-25 هدفا واليقظة على القنيطرة 23-11 هدفا ودير عطية على الشعلة 32-29 هدفا والنواعير على القلعة 37-22 هدفا والكرامة على الدريكيش 30-28 هدفا والطليعة على الاتحاد 34-24 هدفا والجيش على القنيطرة 23-7 أهداف واليقظة على دير عطية 33-28 هدفاً والشعلة على القلعة 29-22 هدفا والنواعير على دوما 29-12 هدفا والدريكيش على الجزيرة 30-23 هدفا.

رئيس اتحاد اللعبة عبد الكريم الراعي بين في تصريح لمراسل سانا رياضي أن بطولة الناشئين هذا العام أفضل من الأعوام التي سبقته من حيث الكم والنوع وهو مؤشر على تطور اللعبة وانتشارها بشكل أوسع حيث شهدت البطولة وللمرة الأولى مشاركة 13 فريقا منها من يشارك للمرة الأولى وأخرى تنافس بقوة ولديها خامات ومواهب جيدة.

وقال الراعي “إن الاتحاد يركز على الفئات العمرية الصغيرة لكونها تعد الأساس الحقيقي لتشكيل منتخباتنا الوطنية والتي عادة ما تفرزها مثل هذه البطولات” موضحا أن المشاركات الخارجية ستكون محصورة بفئتي الناشئين والشباب على المستوى الآسيوي وهناك مشاركة قادمة في بطولة الأندية العربية المقررة في تونس وسيمثلنا فيها فريق الجيش.