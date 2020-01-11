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طلال الزعيم أولاً في بطولة زهرة الجولان بالشطرنج النشيط في اللاذقية

2020-01-11

اللاذقية-سانا

أحرز اللاعب طلال الزعيم المركز الأول في بطولة بالشطرنج النشيط التي أقامها اتحاد اللعبة في اللاذقية لفئتي الرجال والشباب بنسختها الثانية.

واستطاع لاعب منتخب اللاذقية الزعيم التفوق على جميع المشاركين تاركاً المركزين الثاني والثالث للاعبي حماة أحمد حربا وإسماعيل خضور فيما جاء بالمركز الرابع لاعب دمشق غسان بلو.

وبالتزامن مع بطولة زهرة الجولان أقامت فنية اللعبة في اللاذقية بطولة المحافظة للشطرنج النشيط بفئة الرجال بمشاركة ثلاثين لاعباً وحل أيمن هابيل بالمركز الأول تلاه محمد بلال وهيفيار خرفان بالمركزين الثاني والثالث.

وكان لاعب نادي السلمية فراس الضمان أحرز المركز الأول في بطولة زهرة الجولان التنشيطية التي أقامها النادي بحماة العام الماضي.

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