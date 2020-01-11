شركات البولمان العاملة على خط السويداء-دمشق ترفع أسعار التذاكر والمحافظة تؤكد أنه (غير مبرر) وتعد بمعالجة الموضوع

السويداء-سانا

أثار رفع شركات البولمان العاملة على خط السويداء-دمشق لأسعار تذاكر السفر من 750 ليرة سورية إلى 1000 ليرة للراكب الواحد استياء لدى أبناء السويداء الذين يطالبون الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعرفة إلى ما كانت عليه.

ووفق عدد من أبناء السويداء استطلعت سانا آراءهم فإن رفع هذه التعرفة بشكل غير مبرر يشكل عبئا كبيرا عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولا سيما أن الكثيرين منهم يتنقل بشكل يومي للمعاهد والجامعات وقضاء الأعمال في العاصمة دمشق.

ووفقا للشاب أسامة فإن رفع التسعيرة لا يمكن تحمله وخاصة مع وجود صعوبة بتأمين مصروفه للدراسة في دمشق وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار الحالية فيما تساءل أبو نبيل .. كيف يمكن تحمل هذا الارتفاع بأجور النقل مع وجود اثنين من أبنائه بالجامعة.

وتبين الشابة كاترين أن طبيعة عملها تستلزم منها السفر إلى دمشق ثلاث مرات أسبوعيا وبالتالي فإن رفع سعر تذكرة السفر يرتب عليها دفع مبلغ إضافي قدره 6 آلاف ليرة شهريا على أقل تقدير ما يشكل ضغطا كبيرا عليها لا يمكنها تحمله.

رفع الأسعار من قبل شركات البولمان كما يذكر مدير النقل والمرور في الأمانة العامة لمحافظة السويداء يوسف سرايا غير مبرر كونه لم يطرأ أي تعديل على أسعار المحروقات موضحا أن التعرفة السابقة 750 ليرة للراكب تزيد على التسعيرة المعتمدة تموينيا فكيف هو الحال مع التسعيرة الجديدة.

ويبين سرايا أنه تمت مخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسيير الدوريات لتنظيم الضبوط اللازمة بحق الشركات المخالفة كما سيتم توجيه كتاب من قبل لجنة نقل الركاب المشترك خلال اجتماعها في اليومين القادمين إلى لجنة المحروقات بالمحافظة لحرمان هذه الشركات من مخصصاتها من المازوت في حال إبقائها على هذه الأسعار.

ويشير سرايا إلى وجود 40 باصا محدثا ضمن مركز الانطلاق الشمالي تضاهي آليات شركات البولمان تم الطلب لتكثيف عملها و بأجرة قدرها 600 ليرة للراكب الواحد.

فيما قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء فادي مسعود إنه سبق للمديرية تنظيم ضبوط بحق شركات نقل البولمان عندما كانت الأجرة 750 ليرة وحاليا نظرا لورود شكاوى بتقاضي الشركات المذكورة مبلغ 1000 ليرة للراكب الواحد فإن المديرية ستتابع دورياتها وتنظيم الضبوط حيث تبلغ غرامة المخالفة لتقاضي أجور زائدة 25 ألف ليرة مبينا أن المديرية جاهزة لاستقبال الشكاوى على الرقم 119 من أي هاتف أرضي.

وبالمقابل يبرر صاحب إحدى شركات النقل ميلاد صعب رفع سعر تذاكر السفر بسبب غلاء أسعار قطع الغيار والتبديل وجميع القطع المتعلقة بالصيانة مبينا على سبيل المثال أن سعر الاطارات الخاصة بالبولمان ارتفع إلى نحو 500 ألف ليرة.

عمر الطويل