مؤيد النجار: تألق برياضة رفع الأثقال في البطولات المحلية والخارجية

حمص-سانا

تعلق اللاعب مؤيد النجار بممارسة رياضة رفع الأثقال منذ الصغر وتمكن خلال مسيرته بهذه الرياضة من نيل المراكز الأولى في بطولات الجمهورية ‏والبطولات الخارجية.

‏النجار مواليد 2000 وخلال لقائه مراسلة سانا الرياضية بين أن تأثره بوالده بطل العرب طلال ‏النجار شجعه على دخول ميدان هذه الرياضة ومتابعة مسيرة تألق والده حيث بدأ بها عام ‌‏2014 وحصد المركز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية لفئة الأشبال وفي عام 2015 ‏حقق المركز الأول في الأولمبياد السوري للناشئين إلى جانب المركز الثاني في بطولة ‏الجمهورية وخلال عام 2016 حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية لفئتي الناشئين ‏والشباب.‏

وأضاف النجار: في عام 2017 كانت أولى مشاركاتي الخارجية حيث شاركت في بطولة العرب ‏التي أقيمت في مصر ونلت المركز الأول عن فئة الناشئين والمركز الثالث بنفس البطولة عن ‏فئة الشباب وخلال عام 2018 حصلت على المركز الأول ببطولة الجمهورية لفئة الشباب ‏والمركز الثالث لفئة الرجال لافتا إلى مشاركته العام الفائت ببطولة العرب التي أقيمت بالأردن ‏والتي حصل خلالها على 3 ميداليات ذهبية لفئة الشباب ومثلها لفئة الرجال.

ولفت النجار إلى دور والده في تشجيعه على الاستمرار في هذه اللعبة ‏ليكون من الأبطال المميزين فيها عربيا وعالميا مؤكدا أن التميز يحتاج إلى الكثير من الجهد والتدريب إلى جانب وجود ‏الموهبة والتشجيع الذي يدفع اللاعب إلى اظهار أفضل ما عنده منوها بدور الاتحاد الرياضي العام في دعم اللعبة وتذليل الصعوبات التي تعترضها إلى جانب إقامة المعسكرات التدريبية بشكل دائم.‏

هنادي ديوب