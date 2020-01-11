مؤيد النجار: تألق برياضة رفع الأثقال في البطولات المحلية والخارجية

حمص-سانا
تعلق اللاعب مؤيد النجار بممارسة رياضة رفع الأثقال منذ الصغر وتمكن خلال مسيرته بهذه الرياضة من نيل المراكز الأولى في بطولات الجمهورية والبطولات الخارجية.
النجار مواليد 2000 وخلال لقائه مراسلة سانا الرياضية بين أن تأثره بوالده بطل العرب طلال النجار شجعه على دخول ميدان هذه الرياضة ومتابعة مسيرة تألق والده حيث بدأ بها عام 2014 وحصد المركز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية لفئة الأشبال وفي عام 2015 حقق المركز الأول في الأولمبياد السوري للناشئين إلى جانب المركز الثاني في بطولة الجمهورية وخلال عام 2016 حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية لفئتي الناشئين والشباب.
وأضاف النجار: في عام 2017 كانت أولى مشاركاتي الخارجية حيث شاركت في بطولة العرب التي أقيمت في مصر ونلت المركز الأول عن فئة الناشئين والمركز الثالث بنفس البطولة عن فئة الشباب وخلال عام 2018 حصلت على المركز الأول ببطولة الجمهورية لفئة الشباب والمركز الثالث لفئة الرجال لافتا إلى مشاركته العام الفائت ببطولة العرب التي أقيمت بالأردن والتي حصل خلالها على 3 ميداليات ذهبية لفئة الشباب ومثلها لفئة الرجال.
ولفت النجار إلى دور والده في تشجيعه على الاستمرار في هذه اللعبة ليكون من الأبطال المميزين فيها عربيا وعالميا مؤكدا أن التميز يحتاج إلى الكثير من الجهد والتدريب إلى جانب وجود الموهبة والتشجيع الذي يدفع اللاعب إلى اظهار أفضل ما عنده منوها بدور الاتحاد الرياضي العام في دعم اللعبة وتذليل الصعوبات التي تعترضها إلى جانب إقامة المعسكرات التدريبية بشكل دائم.
هنادي ديوب