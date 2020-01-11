فريقا الوثبة والكرامة لكرة القدم يواصلان تدريباتهما لاستكمال مباريات الدوري الممتاز

حمص-سانا

يواصل فريقا الوثبة والكرامة لكرة القدم تدريباتهما لاستكمال مباريات الدوري الممتاز المتوقف حاليا لمشاركة منتخبنا الأولمبي في النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما في العاصمة التايلاندية بانكوك.

مدرب الكرامة عبد القادر الرفاعي قال في تصريح لمراسلة سانا الرياضية “إن فترة توقف الدوري فرصة للاستعداد بشكل افضل لاستكمال مرحلة الذهاب والوقوف على نقاط الضعف التي ظهرت سابقا لتلافيها وذلك عبر الخطة التحضيرية للاعبين التي تم وضعها مؤخرا ضمن هذه الفترة” مبينا أهمية المباريات الودية في المساعدة على ابقاء الفريق ضمن اجواء الدوري والتعرف على مستويات الفرق.

من جهته لفت مدرب الوثبة هيثم جطل إلى أهمية هذه المرحلة لتنفيذ خطتي الإعداد والتحضير للمباريات المتبقية من مرحلة الذهاب مؤكدا اعتماده حاليا على رفع جهوزية جميع اللاعبين وخصوصا من تعرض منهم لإصابات خلال الفترة السابقة واضطر للتوقف عن اللعب وتطوير الحالة البدنية والفنية لهم والعمل على تحقيق توليفة تكتيكية بين اللاعبين.

ويحتل فريقا الوثبة والكرامة المركزين الثاني والسابع على التوالي في لائحة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة للأول و 14 نقطة للثاني.