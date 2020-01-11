زاسبيكين: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي بكل المعايير

بيروت-سانا

أكد سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر زاسبيكين أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي بكل المعايير لافتا إلى أن مسؤولية التصعيد في المنطقة تتحملها الممارسات الأمريكية.

وقال زاسبيكين في حديث تلفزيوني الليلة الماضية إن “روسيا تقف مع الشرعية الدولية ومع مطالب الدول التي تريد خروج القوات الأجنبية من المنطقة” مجددا التأكيد على أن وجود القوات الروسية في سورية هدفه مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.

ولفت زاسبيكين إلى أن مواقف روسيا ستكون في المستقبل باتجاه تعزيز تشجيع الحلول واستعادة الأمن في الخليج والمشرق مشددا على تمسك موسكو بالاتفاق النووي الموقع مع إيران ورفضها المنطق الأمريكي في التعامل معه.