11 كانون الثاني 1922 – استخدام الأنسولين أول مرة لعلاج داء السكري

دمشق-سانا
1693- بركان إتنا يبدأ في الانفجار والثوران ويؤدي إلى مقتل 20000 شخص.
1759- ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.
1787 – ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس سميا “تيتانيا” و”أوبرون”.
1861 – ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.
1867 – بينيتو خواريز يتولى رئاسة المكسيك للمرة الثانية.
1919 – رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا بعدما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية.
1922 – استخدام الأنسولين أول مرة لعلاج داء السكري.
1923 – قوات فرنسية وبلجيكية تحتل حوض الرور لإجبار ألمانيا على دفع ديونها الحربية.
1942 – اليابان تحتل كوالالمبور الماليزية خلال الحرب العالمية الثانية.
1962 – ثوران بركان هواسكاران في بيرو وأدى ذلك إلى وقوع 4000 قتيل.
1972 – باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.
1992- الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.
2015- انتخاب كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة لكرواتيا وبذلك تصبح أول سيدة ترأس كرواتيا.
من مواليد هذا اليوم..
1852 – قسطنطين فيرينباخ، مستشار ألمانيا.
1924 – روجه غيومين، طبيب فرنسي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1977.
من وفيات هذا اليوم..
1964 – بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية .
1990 – الكاتب والأديب المصري احسان عبد القدوس .
2008 – إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي وهو أول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.
أعياد ومناسبات..
ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في المغرب.
عيد الجمهورية في ألبانيا.