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11 كانون الثاني 1922 – استخدام الأنسولين أول مرة لعلاج داء السكري

2020-01-11

دمشق-سانا

1693- بركان إتنا يبدأ في الانفجار والثوران ويؤدي إلى مقتل 20000 شخص.

1759- ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

1787 – ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس سميا “تيتانيا” و”أوبرون”.

1861 – ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1867 – بينيتو خواريز يتولى رئاسة المكسيك للمرة الثانية.

1919 – رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا بعدما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية.

1922 – استخدام الأنسولين أول مرة لعلاج داء السكري.

1923 – قوات فرنسية وبلجيكية تحتل حوض الرور لإجبار ألمانيا على دفع ديونها الحربية.

1942 – اليابان تحتل كوالالمبور الماليزية خلال الحرب العالمية الثانية.

1962 – ثوران بركان هواسكاران في بيرو وأدى ذلك إلى وقوع 4000 قتيل.

1972 – باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.

1992- الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.

2015- انتخاب كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة لكرواتيا وبذلك تصبح أول سيدة ترأس كرواتيا.

من مواليد هذا اليوم..

1852 – قسطنطين فيرينباخ، مستشار ألمانيا.

1924 – روجه غيومين، طبيب فرنسي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

من وفيات هذا اليوم..

1964 – بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية .

1990 – الكاتب والأديب المصري احسان عبد القدوس .

2008 – إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي وهو أول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.

أعياد ومناسبات..

ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في المغرب.

عيد الجمهورية في ألبانيا.

 

انظر ايضاً

10 من كانون الثاني 1920- إقرار معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى

دمشق-سانا 1863- بدء العمل في لندن لأول خط قطار أنفاق في العالم. 1920- عقد أول …

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