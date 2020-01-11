هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطاناً لعمان… وبدء مراسم تشييع السلطان الراحل قابوس

مسقط-سانا

أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لسلطنة عمان اليوم خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في حسابها على تويتر أن “السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أدى القسم سلطانا للبلاد وفقا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة”.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مجلس الدفاع في سلطنة عمان أعلن في بيان له في وقت سابق أنه تم فتح وصية السلطان قابوس خلال مجلس حضرته العائلة المالكة وكبار المسؤولين في السلطنة وتمت قراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان.

وبدأت صباح اليوم مراسم تشييع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية مسقط حيث ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن مراسم التشييع بدأت انطلاقا من قصر بيت البركة وأقيمت صلاة الجنازة في جامع السلطان الأكبر موضحا أن الراحل سيوارى الثرى في مقبرة الأسرة.

وكان الديوان السلطاني العماني أعلن الليلة الماضية وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما وتم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.