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بيلوسي تعتزم إرسال مادتين بشأن عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

2020-01-10

واشنطن-سانا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها تعتزم إرسال مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة ا ف ب عن بيلوسي قولها في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي اليوم “طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزاً كي يرسل الأسبوع المقبل قراراً يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ” مشيرة إلى أنها ستجري “مشاورات مع النواب الديمقراطيين الثلاثاء المقبل حول سبل المضي قدماً في ذلك”.

وكان مجلس النواب الأمريكي أحال ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسمياً لعزله.

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