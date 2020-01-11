فرنسا تعلن عزمها تقديم مقترحات بشأن نظام التقاعدبعد ضغوط النقابات

باريس-سانا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن حكومته ستقدم “مقترحات ملموسة” يمكن أن تكون أساساً للتوصل إلى تسوية في ملف تعديل أنظمة التقاعد في فرنسا وذلك بعد خمسة أسابيع من الإضرابات والمظاهرات العمالية الرافضة لمشروع الحكومة.

ونقلت أ ف ب عن فيليب قوله إن الحكومة ستعرض مشروع النظام الشامل للتقاعد في الـ 24 من كانون الثاني على مجلس الوزراء.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح سابق لفيليب أعلن خلاله أن حكومته تصر على تطبيق تعديل مزمع في نظام أجور التقاعد يقترح أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل على الرغم من الإضراب العام والاحتجاجات من جانب نقابات العمال التي تريد إلغاء هذه الخطة.

وسجلت حركة الاحتجاج الشعبية على مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية رقماً قياسياً جديداً حيث بات هذا أطول تحرك في وسائل النقل منذ إضراب العام 1995 الذي استمر 22 يوماً.