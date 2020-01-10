فتح طريق الشاطئ الأزرق في اللاذقية بالاتجاهين ومعالجة التعديات على قنوات ومجاري المسيلات المائية

اللاذقية-سانا

أعادت الورشات الخدمية فتح طريق الشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية في الاتجاهين بعد انحسار مياه الأراضي الزراعية المتدفقة بالتوازي مع تعزيل الفوهات والقنوات المطرية ومعالجة التعديات على مجاري المسيلات المائية.

رئيس دائرة الصيانة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس ثائر جعفر ذكر لمراسل سانا أن ورشات الدائرة تابعت أعمالها في مروج دمسرخو وشملت تعزيل القنوات المطرية وإزالة التعديات من قبل الأهالي ومنها ردم القساطل ذات الأقطار الصغيرة ضمن مجرى قنوات تصريف المياه وتوسيعها وزيادة أعماقها تحسباً لأي أمطار قادمة.

ودعا جعفر الأهالي إلى عدم التعدي على المجاري الطبيعة ورمي الأنقاض ومخلفات الأراضي ضمن مجرى القناة.

وشهدت اللاذقية مؤخراً أمطاراً غزيرة تسببت بفعل التعديات على المسيلات المائية وعدم قدرة شبكة الصرف الصحي على استيعابها بحدوث اختناقات في تصريف المياه وسيول وغمر لأراض زراعية وبعض الطرقات العامة وخاصة في منطقة مروج دمسرخو ورأس شمرا.