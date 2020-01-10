واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الامريكية: إن الحظر طال كبار منتجي قطاعات الصلب والحديد والألمنيوم والنحاس وشمل 17 من منتجي الفلزات وشركات التعدين الإيرانية وثلاث مؤسسات في الصين وسيشل وسفينة تقوم بشحن المنتجات الفلزية الإيرانية.

من جهته ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الإجراءات الجديدة تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى “شاركوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية الثلاثاء الماضي”.

وكانت القوة الجو فضائية للحرس الثورى الإيرانى أعلنت الثلاثاء الماضي استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتى توجد فيها قوات أمريكية بموجتين من الصواريخ الباليستية وذلك ردا على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليمانى ورفاقه مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة.