أطروحة لطالب سوري تنال المركز الأول على مستوى جامعة بانونيا

بودابست-سانا

نال الطالب السوري محمد الأبرش المركز الأول على مستوى جامعة بانونيا في هنغاريا عن أطروحته في مجال تطوير جودة الإسفلت وذلك خلال المؤتمر التنافسي الذي أقامته الجامعة الشهر الماضي.

وقال الأبرش الحاصل على شهادة ماجستير في حديث لمراسلة سانا في بودابست أن “الفكرة أتت خلال الاطلاع على سير العمل اليومي التدريبي في شهر آب الماضي حيث لاحظت أنه بالإمكان زيادة جودة الإسفلت البوليميري بطرق بسيطة عبر مراقبتي لنتائج الاختبارات بعد عمليات الخلط للعينات”.

واقترح الأبرش وهو خريج جامعة البعث للهندسة الكيميائية وطالب ماستر حالياً في جامعة بانونيا بعض التعديلات على النسب وشروط الخلط وبعد التجربة والتطبيق أتت النتائج مرضية وبجودة عالية جداً.

ونوه الأبرش بالدعم والمعلومات التقنية العالية التي تلقاها من جامعة البعث كلية الهندسة الكيميائية لينافس من خلالها باقي الطلاب من جنسيات مختلفة.

ومن المقرر أن يحصل الأبرش على قبول لاستكمال الدكتوراه بعدما تلقى عرضاً وموافقة من الجامعة في هنغاريا.

وشارك الأبرش أطروحته في المؤتمر الذي ضم مشاركين من مختلف الجنسيات المحلية والدولية ليشغل هذا المركز وليتأهل للمشاركة لاحقاً بالمؤتمر العام للإبداع العلمي على مستوى الدولة عام 2021.