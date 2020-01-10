موسكو تنفي مزاعم البنتاغون حول (اقتراب عدائي) لسفينة حربية روسية من مدمرة أمريكية

موسكو-سانا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة بيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” حول “اقتراب عدائي” لسفينة حربية روسية من مدمرة أمريكية في بحر العرب مؤكدة أن المدمرة الأمريكية خرقت قواعد الملاحة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن الوزارة قولها في بيان أن “البيان الذي عممه ممثلو الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية حول التقارب الخطير المزعوم بين السفينة الروسية والمدمرة في بحر العرب لا يتوافق مع الواقع”.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المدمرة الأمريكية تخطت المسار المحدد للسفينة الروسية وتصرفت “بطريقة غير مهنية” ولذلك فان الطاقم الروسي أرغم على تنفيذ مناورة للحؤول دون وقوع أي تصادم مشددة على أن المدمرة الأمريكية التي كانت في الاتجاه الأيسر للسفينة الحربية الروسية انتهكت بشكل صارخ قواعد منع التصادم والقواعد الدولية لمنع تصادم السفن في البحر بعد أن قامت بمناورة لتجاوز مسارها.

وحذر بيان وزارة الدفاع الروسية من أن ممارسات طاقم المدمرة الأمريكية “تشكل انتهاكاً متعمداً لمعايير السلامة البحرية الدولية” مضيفاً أن “طاقم السفينة الحربية الروسية تصرف بشكل احترافي حيث قام بمناورة حالت دون حدوث تصادم مع سفينة الدخيل”.

وكان المكتب الصحفي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية زعم في وقت سابق أن سفينة البحرية الروسية “اقتربت بشكل خطير” من المدمرة الأمريكية “يو اس اس فاراغوت” في الجزء الشمالي من بحر العرب.