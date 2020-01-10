واتسآب سيتوقف عن العمل لدى ملايين الهواتف النقالة بدءاً من شباط المقبل

لندن-سانا

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية قريباً سواء التي تعمل بنظام “أندرويد” أو “أي أو إس”.

ونقلت الصحيفة عن شركة واتساب قولها أن “هذا الإجراء ضروي من أجل ضمان أمن مستخدميه الذين ننصحهم بتحديث التطبيق “لافتاً إلى أنه بعد 31 كانون الثاني الجاري فان بعض مزايا واتساب ستتوقف عن العمل لأنها لا تخضع للتحديث في بعض الأنظمة العاملة لدى الهواتف النقالة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التطبيق لن يعمل على الهواتف التي تحمل إصدارات قديمة من “أندرويد” و “أي أو إس” بسبب إجراء تحديث كبير ومهم عليه مع نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يتوقف “واتساب” عن العمل في هذه الهواتف ابتداء من شهر شباط المقبل إلا أن هواتف “ويندوز” فقدت من الآن القدرة على تشغيل التطبيق.