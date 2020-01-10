ريابكوف: لا أساس لتحميل إيران مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية

طوكيو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من محاولات استغلال كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران لتحقيق مكاسب سياسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تصريح صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: “ليس هناك أي أسس في (المرحلة الحالية) للتقدم بتصريحات صارخة عن مسؤولية إيران عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية” مضيفاً: “أنا مقتنع بصورة عميقة أن محاولة حصد مكاسب سياسية واستغلال هذه المأساة الإنسانية المرعبة أمر ممنوع.. يجب إعطاء الخبراء فرصة لتحليل الوضع والتوصل إلى استنتاجات”.

وتابع ريابكوف إن “البدء بممارسة ألاعيب معينة في هذه الحالة شيء أقل ما يوصف به أنه غير لائق”.

ودعا المسؤول الروسي إلى “عدم إطلاق تصريحات مدوية حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران لحين إعلان استنتاجات الخبراء”.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية سقطت فجر أمس الأول بعد إقلاعها بقليل من مطار الإمام الخميني جنوب غرب العاصمة طهران ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 أفراد وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في وقت سابق اليوم أن إيران بدأت تحقيقاتها حول سبب سقوط الطائرة وفقاً للمعايير الدولية وضوابط منظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو”.

وفي سياق آخر أكد ريابكوف عدم اقتناع موسكو بالمبررات التي قدمتها اليابان بشأن موافقتها على نشر أنظمة الصواريخ “ايجس آشور” الأميركية على الجزر اليابانية وقال: “نحن لا نعتبر أن ظهور هذه المجمعات هدفه فقط حماية اليابان”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق أن موسكو ترى أن نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في اليابان وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يشكل تهديداً كبيراً.