شويغو: بوتين أثنى خلال زيارته إلى سورية على جهود القوات الروسية في مكافحة الإرهاب

موسكو-سانا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الرئيس فلاديمير بوتين أثنى خلال زيارته سورية على الجهود التي تقوم بها القوات الروسية في إطار مهمتها في مكافحة الإرهاب الدولي.

ولفت شويغو في مؤتمر لكادر وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم إلى أن القائد العام للجيش والقوات المسلحة الروسية قام في السابع من الشهر الجاري بزيارة إلى دمشق التقى خلالها السيد الرئيس بشار الأسد وزار موقع مقر تجميع القوات الروسية بدمشق حيث أثنى الرئيس بوتين على عناصر القوات المسلحة على التنفيذ المثالي للمهام التي انيطت بهم في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضاف شويغو إنه تم خلال المحادثات مع الجانب السوري التنويه بأن الحياة السلمية في البلاد آخذة في التحسن تدريجيا مشيرا إلى دور القوات الروسية في ذلك.