سلطات النظام التركي تعتقل 12 من ضباط البحرية

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 12 من ضباط البحرية الحاليين والسابقين بذريعة صلتهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أنه بناء على مذكرت اعتقال أصدرها مكتب الادعاء العام في أنقرة تم اعتقال 12 ضابطا بينهم سبعة لا يزالون في الخدمة وذلك في سبع محافظات تركية.

وشن نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.