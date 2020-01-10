ألمانيا ترفض دعوة ترامب للتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران

برلين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفض برلين دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأوروبيين للتخلي عن الاتفاق النووي الموقع مع إيران منذ عام 2015 مؤكدة عزمها الاستمرار بالتمسك بهذا الاتفاق.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل قوله اليوم: “نريد استخدام جميع الاحتمالات التي يوفرها الاتفاق للتحرك باتجاه حل دبلوماسي” موضحاً أن هدف بلاده إنقاذ الاتفاق.

وكانت إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد توصلت في تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأميركي أعلن في الثامن من أيار من العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.