إغلاق محطتي وقود في جبلة والحفة باللاذقية لنقص في مكيال مضخات البنزين

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية محطتي وقود في مدينتي جبلة والحفة نتيجة نقص في مكيال مضخات البنزين.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد في تصريح لمراسلة سانا إنه تم ضبط محطة على أوتستراد جبلة بنقص مكيال مضخة البنزين بمقدار 2 ليتر في كل 20 ليتراً وهو ما استدعى إغلاقها من قبل لجنة المحروقات لمدة شهرين وكذلك تم ضبط محطة في قرية بحالو بريف الحفة بنقص المكيال بمقدار 6ر0 ليتر في كل 20 ليتراً حيث تم إغلاقها لمدة شهر.

ولفت جديد إلى أن إغلاق هاتين المحطتين لا يؤثر على تأمين المادة للمواطنين في المنطقة بحكم وجود أكثر من محطة وقود منتشرة على المحور نفسه.

وأشار إلى أنه بعد إغلاق محطة وقود حرف المسيترة نتيجة مخالفة مماثلة ومتكررة تم تسليمها إلى فرع سادكوب وباشرت عملها لكونها المحطة الوحيدة في المنطقة.