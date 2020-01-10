الآلاف يتظاهرون في أنحاء الولايات المتحدة رفضا للتصعيد الأميركي ضد إيران ولشن أي حرب عليها

واشنطن-سانا

تظاهر آلاف الأميركيين في أنحاء الولايات المتحدة مساء أمس للمطالبة بوقف التصعيد الأميركي ضد إيران والتعبير عن رفضهم لأي حرب ضدها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المظاهرات شملت العديد من الولايات والمدن الاميركية بينها العاصمة واشنطن ونيفادا ونيويورك وشيكاغو واتلانتا ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بكاليفورنيا وغيرها وضمت آلاف المتظاهرين بينهم سياسيون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للحرب ضد إيران” و”أوقفوا حرب ترامب” وأخرى تدعو الى رفع العقوبات عن إيران بينما طالب محتجون آخرون بعزل الرئيس الاميركي دونالد ترامب وارتدى أحد المحتجين قناعا لوجه الرئيس الأميركي حاملا لافتة كتب عليها “أنا عدوكم الأسوأ” بينما جاء في لافتة أخرى “الحرب خطأ وترامب إرهابي.. احبسوه” و”أوقفوا آلة الحرب”.

بينما جاء في بيان لمنظمة “موف اون” أن “تصرفات ترامب الرعناء عرضت حياة أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين ومن العراقيين والإيرانيين للخطر.. لقد تعلمنا دروسنا من العراق وأفغانستان واليمن ومن الحروب العالمية التي لا تنتهي”.

وفي كوريا الجنوبية تظاهر حشد من الناشطين المعارضين للحروب أمام السفارة الأميركية في سيئول مطالبين واشنطن بخفض التصعيد ضد ايران وحاملين لافتات كتب عليها “اصنع السلام لا الحروب”.