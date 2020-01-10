البقسمة مزيج الثلج ودبس العنب… أحد طقوس الطعام الحاضرة في السويداء خلال الشتاء

السويداء-سانا

يحمل تساقط الثلوج في محافظة السويداء خلال فصل الشتاء طقوساً تقليدية تناقلها الأبناء عن الأجداد ومنها ما يعرف بأكلة “البقسمة” التي هي مزيج من الثلج ودبس العنب.

والبقسمة ذات المذاق البارد الحلو يتم تحضيرها كما يذكر العم أبو رؤوف بعد إحضار كمية من الثلج النظيف ودقها بالملعقة لطحن ذرات الثلج ثم إضافة دبس العنب إليها وخلطها بشكل جيد لتكون جاهزة للأكل كنوع من بوظة الشتاء.

وبحسب العم أبو رؤوف فإنه وفق المتوارث يجب انتظار الثلجة الثالثة حتى يتم تحضير البقسمة مبيناً أن هناك مثلاً شعبياً يقول “أول ثلجة سم والثانية دم والثالثة كول ولا تهتم”.

وتذكر السيدة أم نضال التي تنتظر قدوم الثلج سنوياً لتحضير البقسمة أن أهم شيء عند تحضيرها أن يحتوي الثلج حبيبات مبينة أن الكثير من العائلات كانت سابقاً تقدمه كضيافة وتقول لضيوفها: “تفضلوا على خير السنة”.

بينما يبين الطبيب حمد الباروكي أن البقسمة تمد الجسم بالطاقة والحيوية وخاصة مع وجود مكون الدبس فيها حيث تحوي سعرات حرارية عالية وتحقق دفئاً لمن يتناولها رغم البرد الشديد لكن لا ينصح بتناولها من قبل مرضى السكري ومن لديه أمراض صدرية.

عمر الطويل

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