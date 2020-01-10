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إيران وفنزويلا تؤكدان على التعاون في التصدي لقوى الاستكبار

2020-01-10

طهران-سانا

جدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي التأكيد على أن الوجود الأميركي في أي بقعة من العالم يجلب لها الدمار والخراب.

ونقلت وكالة ارنا عن حاتمي قوله في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز: “وجود القوات الأميركية في أي بقعة من العالم يتسبب دائماً بالأضرار والدمار ويترافق بالجرائم والمجازر التي ترتكبها واشنطن ضد شعوب العالم وبنهب ثرواتها”.

وأعرب حاتمي عن تقدير إيران للمواقف “الثورية” التي اتخذها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعضاء الحكومة الفنزويلية ووقوفهم إلى جانب إيران.

من جانبه أكد بادرينو لوبيز وقوف بلاده إلى جانب إيران في التصدي لقوى الاستكبار معرباً عن إدانته العمل الإرهابي الأميركي باغتيال الفريق قاسم سليماني.

وشدد بادروينو لوبيز على ضرورة وقوف إيران وفنزويلا البلدين الصديقين إلى جانب بعضهما في هذه “الفترة التاريخية الحساسة” باستخدام العلم والمعرفة والتكنولوجيا وكذلك الاستفادة من طاقاتهما وقدراتهما لمقارعة الاستكبار.

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