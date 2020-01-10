أوساكا تتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة برزبين الدولية

كانبرا-سانا

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثالثة إلى الدور قبل النهائي لبطولة برزبين الدولية للتنس المقامة في استراليا بعد تغلبها على الهولندية كيكي بيرتنز بمجموعتين لمجموعة واحدة.

واحتاجت أوساكا إلى ساعتين لحسم التأهل إلى المربع الذهبي للعام الثاني على التوالي في المباراة التي أقيمت على ملعب بات رافتر وبنتيجة 6-3 و3-6 و6-3.

وفي مواجهات أخرى بدور الثمانية فازت اللاعبة التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة الخامسة على الأمريكية جنيفر برادي بنتيجة مجموعتين دون مقابل وبواقع 6-4 و6-2 كما تغلبت لأمريكية ماديسون كيز على مواطنتها دانييل كولينز6-4 و6-1.