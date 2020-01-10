تنظيف المصارف المطرية في حر المسيل بريف حماة

حماة-سانا

أنهت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة اليوم أعمال تنظيف وتعزيل المصارف المطرية في حر المسيل بمنطقة نهر البارد في الغاب بعد غمر مساحات من الأراضي الزراعية فيها جراء تدفق المياه من مجرى نهر البارد باتجاه الأراضي ما تسبب بإلحاق أضرار ببعض المحاصيل.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس فادي عباس في تصريح لمراسل سانا أنه فور تلقي الشكوى من الجمعية الفلاحية في حر المسيل منذ يومين تم إرسال الآليات والبواكر لمواقع الاختناقات الحاصلة نتيجة الغزارة المائية الناجمة عن الهطولات المطرية في مجرى نهر البارد والتي تسببت برجوع المياه للمصارف الثانوية وبالتالي غمر مساحات من أراضي حر المسيل.

ولفت إلى أنه تم تعزيل المصارف وصرف المياه عن الأراضي مؤكداً استعداد المديرية لإنهاء وإزالة أي اختناقات مائية حتى لو كانت تقع خارج نطاق عملها وتتبع للوحدات الإدارية دعماً لها في الحد من غمر وغرق أراضي ومحاصيل المزارعين مشيراً إلى أن آليات المديرية تتعامل حالياً مع اختناق مائي في بحيرة كليب قرب نهر دير شميل.

بدوره نوه راكان حماد رئيس الوحدة الإرشادية في حر المسيل بالاستجابة السريعة لشكواهم ما أسهم بتسليك المصارف والقنوات المائية والتخلص من مشكلة غمر مساحات من الأراضي بالمياه.

وتشهد محافظة حماة هطولات مطرية غزيرة للأسبوع الثاني على التوالي وصلت معدلاتها في بعض المناطق إلى 65 مم.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency