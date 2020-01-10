تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا فجر اليوم الطريق الدولية في البداوي بطرابلس شمال لبنان بالإطارات المشتعلة ومكعبات الباطون والحجارة فيما اندلع حريق بسيارتين بعد أن قام شخص مجهول برمي قنبلة يدوية عليهما كما قام محتجون في طرابلس بالاعتصام أمام الدائرة المالية ومنعوا الموظفين من الدخول إليها.

ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في عاليه بينما اقتحمت مجموعة من المحتجين مبنى مؤسسة الكهرباء في دورس في بعلبك واحتجزت الموظفين في مكاتبهم ومنعتهم من مزاولة عملهم كما منعت آخرين من دخول المبنى.

إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات أمنية مشددة منعاً لحصول أعمال شغب.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

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