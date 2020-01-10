حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق بمحافظات ريف دمشق والقنيطرة واللاذقية والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها صباح اليوم التي تلقت سانا نسخة منها أن جميع الطرق المؤدية لمنطقة القطيفة بريف دمشق سالكة عدا طريق عين التينة جبعدين سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف أما في محافظة اللاذقية فجميع الطرق سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار بالتربة أسفل الطريق.

ووفق النشرة فإن جميع الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا الطريق المؤدي إلى ناحية المشنف وقراها وطرق مفعلة الطيبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب أما الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد فسالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.