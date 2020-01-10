تراجع أسعار النفط

طوكيو-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار التوترات في المنطقة وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة.

وذكرت رويترز ان خام غرب تكساس الوسيط هبط ثمانية سنتات إلى 59.48 دولاراً متجهاً أيضاً صوب أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع بانخفاض ستة بالمئة عن إغلاق الجمعة الماضي.

ونزل خام برنت أربعة سنتات إلى 65.33 دولاراً للبرميل متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع بخسائر نحو خمسة بالمئة.

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