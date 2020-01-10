انفجاران يهزان مصفاة نفط في روسيا

موسكو-سانا

وقع انفجاران ضخمان في مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة (لوك أويل) الروسية في مدينة أوختا بجمهورية كومي شمال شرق روسيا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن الحريق ناجم عن اشتعال مواد سريعة الاحتراق بالمصفاة ما أدى إلى وقوع انفجارين امتدا إلى مساحة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة دون أن ينتشرا خارج منطقة المصفاة.

من جهتها أكدت خدمة الطوارئ الروسية أنه تم التعامل وإطفاء الحريق بشكل كامل.

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