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الأسير المحرر صدقي المقت: أهل الجولان كانوا في القلب طيلة فترة السجن ونتطلع للتحرير بهمة جميع السوريين

2020-01-10

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الأسير المحرر صدقي المقت: كنا والأسرى الفلسطينيين معاً في معركة النضال ضد الاحتلال ويجب إطلاق سراحهم فوراً

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