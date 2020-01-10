الأسير المحرر صدقي المقت: أهل الجولان كانوا في القلب طيلة فترة السجن ونتطلع للتحرير بهمة جميع السوريين

الجمعة / 10 / 01 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
زاسبيكين: الوضع في سورية يتجه نحو الحل
2020-01-09
جاويكوز: سياسة النظام التركي تقوم على دعم المجموعات الإرهابية
2020-01-08
سوري ينال جائزة أفضل ابتكار عن فئة المشاريع التكنولوجية في روسيا
2020-01-08
مراد: التنسيق والتعاون مع سورية مصلحة وطنية لبنانية
2020-01-08
الرحالة عدنان عزام يقترب من موسكو لينهي رحلة (سورية العالم)
2020-01-08
غوتيريس يؤكد ضرورة الحفاظ على دور الأمم المتحدة حتى لا تلقى مصير عصبة الأمم
2020-01-08
أوكامورا: الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
2020-01-08
محليات
تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لحامل بطاقة جريح وطن ومرافق واحد
2020-01-09
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة مساء اليوم
2020-01-09
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً والجو شديد البرودة ليلاً
2020-01-09
منح أكثر من 12 ألف بطاقة صحية وتنظيم سبعة آلاف ضبط مخالفة شروط صحية العام الماضي
2020-01-09
إعادة الخدمة إلى مركز اتصالات السبخة بريف الرقة بعد انقطاع دام 7 سنوات جراء الإرهاب
2020-01-09
السورية للاتصالات بحلب تنفذ أكثر من 43 ألف خط هاتفي العام الماضي
2020-01-09
هطلات مطرية غزيرة متوقعة وثلجية على ارتفاع أكثر من 1000 متر
2020-01-09
رياضة
اتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني
2020-01-09
منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع نظيره القطري في نهائيات آسيا
2020-01-09
مانشستر سيتي يخطط لضم 6 لاعبين جدد
2020-01-09
سان جيرمان يتغلب على سانت إيتيين بسداسية في كأس الرابطة
2020-01-09
ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف
2020-01-08
منتخب سورية من أفضل المنتخبات أداء ونتيجة في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا
2020-01-08
منتخب سورية الأولمبي يلتقي منتخب قطر في أولى مبارياته بنهائيات آسيا وعينه على الفوز
2020-01-08
اقتصاد
المركزي يصدر قرارات تتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني
2020-01-09
مجلس مدينة حماة يطرح عدة مشاريع للاستثمار
2020-01-09
رغم الإجراءات القسرية الأمريكية.. القطاع الصناعي الإيراني ينمو 10 بالمئة
2020-01-09
المركزي الإيراني: مستعدون لإبطال مفعول زيادة الضغوطات الأميركية
2020-01-09
ارتفاع أسعار الذهب
2020-01-09
تراجع أسعار النفط مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية
2020-01-08
رغم الصعوبات.. الواقع الزراعي يشهد تحسناً في دروشا بريف دمشق
2020-01-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
تحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت-فيديو
طهران: أمريكا تبث أكاذيب مفضوحة حول حادثة الطائرة الأوكرانية
مجلس النواب الأميركي يصوت على قرار يحد من تصرفات ترامب العسكرية ضد إيران
ظريف: أميركا تهدد بتدمير التراث الثقافي الإيراني تقليدا لتنظيم داعش الإرهابي
الجعفري: انتصارات سورية على الإرهاب تسهم في تراجع تهديده على المستوى العالمي
مرتزقة أردوغان يواصلون سرقة ونهب ممتلكات الأهالي في رأس العين بريف الحسكة
إقرار حزمة من الإجراءات لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية بريف دمشق خلال اجتماع برئاسة المهندس خميس
استشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار سيارة مفخخة بقرية المشرافة في منطقة رأس العين بالحسكة
تجمع جماهيري في ساحة المحافظة باللاذقية تنديدا بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين
العميد قاآني خلال مراسم تأبين للشهيد سليماني ورفاقه: إيران وجهت أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم
الأسير المحرر صدقي المقت: أهل الجولان كانوا في القلب طيلة فترة السجن ونتطلع للتحرير بهمة جميع السوريين
2020-01-10
2020-01-10
Rem
سابق
الأسير المحرر صدقي المقت: تحية لأحرار الجولان العربي السوري وأنا عائد للجولان بإرادة سورية حرة لاستكمال مسيرة دحر الاحتلال
التالي
الأسير المحرر صدقي المقت: كنا والأسرى الفلسطينيين معاً في معركة النضال ضد الاحتلال ويجب إطلاق سراحهم فوراً
انظر ايضاً
الأسير المحرر صدقي المقت: كنا والأسرى الفلسطينيين معاً في معركة النضال ضد الاحتلال ويجب إطلاق سراحهم فوراً
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved