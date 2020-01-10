استراليا تحث نحو ربع مليون شخص على ترك منازلهم خوفا من الحرائق

سيدني-سانا

حثت السلطات الأسترالية اليوم نحو ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات المميتة عبر الساحل الشرقي للقارة.

ونقلت رويترز عن آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بولاية فكتوريا قوله لهيئة الإذاعة الأسترالية.. “أطلقنا تنبيها بوجود حالة طوارئ وبعثنا رسائل نصية إلى 240 ألف شخص عبر شرق الولاية بشكل أساسي .. إذا كان بالإمكان الخروج أخرجوا وابتعدوا عن الأجزاء النائية التي تكسوها الغابات من ولايتنا”.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من أستراليا اليوم مما يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل ولقي 27 شخصا حتفهم ونزح الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة في أكثر من 5ر25 مليون فدان وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

وما زال أكثر من 150 حريقا مستعرا في أنحاء البلاد وتخشى السلطات من أن يؤدي تحول للرياح باتجاه الجنوب في وقت لاحق اليوم إلى تأجيج النيران وتغيير اتجاه العديد من الحرائق ولا تزال الرياح قوية ويمكن تصنيفها بأنها “مؤذية” ومن المتوقع أن تجتاح مدن سيدني وملبورن وأديليد.

وتفوق حرائق أستراليا حرائق كارثية أخرى في أنحاء العالم وما زالت حرائق شهدتها كاليفورنيا والبرازيل وإندونيسيا في عام 2019 تمثل مجتمعة أقل من نصف المنطقة المحترقة في أستراليا فيما يتحدث علماء البيئة بجامعة سيدني عن نفوق أو إصابة مليار حيوان في حرائق الغابات.