طهران: أمريكا تبث أكاذيب مفضوحة حول حادثة الطائرة الأوكرانية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الولايات المتحدة بأكاذيبها وحربها النفسية حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران تصب الملح على جراح الأسر المفجوعة للضحايا.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن ربيعي قوله في بيان حول حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية صباح أمس الأول جنوب غرب العاصمة طهران “إننا ننصح الحكومة الأميركية النظر بدقة في نتائج التحقيق للجان المذكورة بدلا من فبركة الأكاذيب وشن الحرب النفسية”.

وأعرب ربيعي عن أسفه للحرب النفسية التي تشنها الحكومة الأميركية ومواكبيها عن وعي أو دونه مشيرا إلى أنه “ببثهم هذه الأكذيب إنما يصبون الملح على جراح الأسر المفجوعة ويضحون بها لتحقيق أغراضهم”.

ولفت ربيعي إلى إطلاق واشنطن حربا نفسية ممنهجة من خلال بث خبر مزيف عن مصدر مطلع في البنتاغون فضل عدم ذكر اسمه مفاده أن صاروخين أصابا الطائرة الأوكرانية معتبرا أنه حينما يتبين في المستقبل زيف الخبر لن يتحمل أحد حينها مسؤولية هذه الكذبة الكبرى.

وأضاف ربيعي أن منظمة الطيران المدني الإيراني شكلت لجنة لدراسة الحادثة على أساس ضوابط منظمة /ايكاو/ وتقوم بكل شفافية ودقة وسرعة وبمشاركة خبراء من جميع الدول المعنية بدراسة هذا الحادث الجوي من جميع نواحيه التقنية والتنفيذية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنه وفقا للقواعد الدولية يمكن لجهات محددة المشاركة في عملية التحقيق وهي منظمة الطيران المدني في الدولة التي وقعت فيها الحادثة وهي إيران ومنظمة الطيران المدني للدولة المصدرة لشهادة اهلية الطيران وهي أوكرانيا ومالك الطائرة والمصنع المنتج للطائرة والمصنع المنتج لمحرك الطائرة.

وبين ربيعي أن مندوب اوكرانيا موجود في إيران حاليا مطالبا شركة بوينغ إرسال مندوب لها للمشاركة في عملية دراسة الصندوق الأسود كما رحب بمشاركة الدول الأخرى ذات الصلة التي لها رعايا قضوا في الحادث في عملية دراسة الصندوق الأسود.

وأكد ربيعي أنه وفقا لإيعاز من رئيس الجمهورية الإيرانية سيتم الإعلان بصورة منتظمة وسريعة للشعب وخاصة الأسر المفجوعة عن النتائج الحاصلة للتحقيقات التقنية والخبرائية.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية سقطت فجر أمس بعد إقلاعها بقليل من مطار “الإمام الخميني” جنوب غرب العاصمة طهران ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 أفراد.