روحاني وزلينسكي: ضرورة إجراء تحقيق دقيق وسريع حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية

طهران-سانا

أكد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأوكراني فلاديمير زلينسكي خلال اتصال هاتفي اليوم على ضرورة إجراء تحقيق دقيق وسريع لأسباب سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

وذكرت وكالة ارنا للأنباء أن روحاني أكد على التعاون التام بين اللجان التقنية للبلدين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا المجال وقال إنه أوعز إلى وزارة الطرق وبناء المدن بتشكيل فريق مشترك من خبراء البلدين لإجراء تحقيق دقيق لأسباب الحادث.

من جهته أعرب زلينسكي عن تقديره للإجراءات التي قامت بها كوادر الاسعاف والطوارئ والخبراء التقنيين الإيرانيين داعيا الى التعاون المشترك بين اللجان التقنية للبلدين لإجراء تحقيق دقيق وتحديد اسباب سقوط الطائرة وفق البروتوكولات الدولية.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة التحقيقات بالحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الايرانية حسن رضائي فر ان احتمال اصابة الطائرة الاوكرانية بصاروخ غير وارد.

وقال رضائي فر في تصريح له اليوم إن مسألة سقوط الطائرة الاوكرانية بسبب إصابة بصاروخ أو قذيفة او دفاع جوي تمت دراسته في جلسة خاصة واعتبرت بأنها منتفية وغير واردة لأن الطائرة كانت ستنفجر في هذه الحالة ولم تكن امكانية العودة متوافرة في حين ان الطيار كان في حال العودة الى المطار للسيطرة على الطائرة ومنعها من السقوط.

وأكد المسؤول الإيراني انه لم يتم العثور على أي قطعة من صاروخ في مكان حادث سقوط الطائرة.

يذكر أن الطائرة الاوكرانية سقطت فجر أمس بعد إقلاعها بقليل من مطار “الإمام الخميني” جنوب غرب العاصمة طهران ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 أفراد.