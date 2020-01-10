اتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

جدة-سانا

تأهل أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم على حساب منافسه برشلونة إثر فوزه عليه 3-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم في مدينة جدة بالسعودية.

وتقدم أتلتيكو في بداية الشوط الثاني بهدف سجله قائده خورخي كوكي ورد برشلونة بهدفين متتاليين عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 51 وأنطوان غريزمان في الدقيقة 63 لكن اتلتيكو نجح في العودة وأحرز هدفين متتاليين عبر كل من ألفارو موراتا والأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقتين 81 من ضربة جزاء و 86 على الترتيب.

وبهذا الفوز ضرب أتلتيكو مدريد موعدا مع المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع ريا ل مدريد الذي تغلب امس على فالنسيا 3-1 في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي للمسابقة.