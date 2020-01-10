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نيبينزيا: ما يجري في المنطقة سببه تدخل واشنطن بشؤون الدول

2020-01-09

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ما يجري في المنطقة سببه انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وتحريف مبادئ القانون الدولي.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة تحت عنوان “التمسك بميثاق الأمم المتحدة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين” إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني منذ سنوات طويلة بشكل كبير من تحريف مبادئ القانون الدولي والتدخلات غير المدروسة” مشيراً إلى أن “عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والغزو غير القانوني للعراق وأفغانستان ومحاولات الإطاحة بالسلطة الشرعية للدول أو تدميرها والاغتيال خارج القضاء لمسؤول من دولة ذات سيادة كل ذلك ليس إلا بضعة مثالات للتصرفات التي تركت جروحاً على جسد الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وأوضح نيبينزيا أن كل هذه الأحداث وصلت إلى ذروتها حينما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني والتي صدق عليها مجلس الأمن الدولي مضيفاً: “العالم كله بات اليوم على شفا نزاع لا يمكن التنبؤ بتداعياته لذلك ندعو في هذا السياق إلى خفض فوري للتوتر”.

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