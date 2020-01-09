ترامب يجدد عزمه بناء جداره الحدودي مع المكسيك

واشنطن-سانا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عزمه تنفيذ مخططاته ببناء جدار على حدود بلاده مع المكسيك على الرغم من معارضة الكونغرس كاشفاً عن قرار قضائي أجاز له استخدام 6ر3 مليارات دولارات من أموال الجيش لهذه الغاية.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر بعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة إن الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك أن يكون كذلك.

وكان القضاء الأمريكي منع بصورة مؤقتة استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهد ترامب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.

وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك عراقيل قضائية عدة كذلك أعلن ترامب العام الفائت حالة طوارئ وطنية لتمويل الجدار من موازنة البنتاغون بعدما رفض مجلس النواب منحه كامل المبلغ الذي يطالب به لبنائه.