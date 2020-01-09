كليتشدار أوغلو: سياسة أردوغان ألحقت أضراراً بالغة بمصالح تركيا

أنقرة-سانا

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن سياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ألحقت أضراراً بالغة بمصالح تركيا ودمرت المنطقة.

وقال كليتشدار أوغلو لقناة غلوبال الإخبارية إن سياسة أردوغان ألحقت أضراراً بالغة بالمصالح القومية لتركيا ودمرت المنطقة لأنها انطلقت من حسابات شخصية ضيقة خاصة بأردوغان مشيراً إلى أن رئيس النظام التركي يتحمل مسؤولية الأزمة في سورية بسبب دعمه للمجموعات المسلحة.

ودعا كليتشدار أوغلو أردوغان إلى تغيير “السياسة الخارجية فوراً” لافتاً إلى أنه يعمل على القضاء على الديمقراطية في تركيا بعد أن سيطر على جميع أجهزة ومرافق الدولة وأهمها القضاء.