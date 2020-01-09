القنيطرة-سانا

أكدت مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل أنه سيتم غداً تحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت بعد اعتقال دام 32 عاماً.

وذكرت المصادر لمراسل سانا في القنيطرة أنه سيتم تحرير الأسير المقت دون أي شروط ليعود إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

يذكر أن الأسير المقت رفض سابقاً إطلاق سراحه المشروط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإبعاده عن الجولان السوري المحتل ومسقط رأسه بلدة مجدل شمس، مشدداً على انتمائه لوطنه سورية وتمسكه بالهوية العربية السورية وحقه بالحياة في منزله ببلدته.

وكانت سلطات الاحتلال أطلقت سراح الأسير المقت في آب من عام 2012 بعد 27 عاماً قضاها في معتقلات الاحتلال، وأعادت اعتقاله في الـ ٢٥ من شباط عام ٢٠١٥ بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل بعدما وثق تعاون جيش الاحتلال الإسرائيلي مع إرهابيي “جبهة النصرة”، وأصدرت في الـ ١٦ من أيار عام ٢٠١٧ قراراً بسجنه ١٤ عاماً بعد تأجيل محاكمته الصورية عشرات المرات.

والأسير صدقي المقت مواليد مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل 17-4-1967.