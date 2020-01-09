دمشق-سانا

أصدرت وزارة النقل اليوم قراراً بخفض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لحامل بطاقة جريح وطن ومرافق واحد معه في جميع وسائل النقل العامة الجماعية.

وجاء في بيان أصدرته وزارة النقل تلقت سانا نسخة منه أنه تم تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لحامل بطاقة جريح وطن ومرافق واحد معه وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

ونص المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 على منح بطاقة تكريم تسمى “بطاقة جريح وطن” للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.