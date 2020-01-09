روحاني: الأعمال الإرهابية الأمريكية تهديد جاد لأمن المنطقة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة السيطرة على الأخطاء الاستراتيجية للحكومة الأمريكية المتهورة وإرغامها على الالتزام بإطار القانون الدولي.

ونقلت وكالة ارنا عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم “إن شعوب المنطقة غاضبة جداً من ممارسات أمريكا ويتوجب علينا جميعا العمل للسيطرة على التوترات والأخطاء الاستراتيجية للحكومة الأمريكية المتهورة النابعة من قلة معلوماتها وإرغامها على الالتزام بإطار القانون”.

وأشار روحاني إلى أن الأعمال الإرهابية الأمريكية تعد تهديداً جاداً لأمن المنطقة مؤكداً أن اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس نابع من حجم حنق أمريكا تجاه دوره بمكافحة الإرهاب وتنظيم “داعش” بالمنطقة.

ودعا الرئيس روحاني الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف مستقلة بشأن القضايا المهمة مبيناً أن الأمن في المنطقة غير ممكن دون احترام الجميع للقانون.