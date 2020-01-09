أمسية فنية لفرقة يوتوبيا الموسيقية بثقافي السويداء

السويداء-سانا

أجواء طربية عابقة بصفاء اللحن وجماله أحيتها فرقة يوتوبيا الموسيقية بقيادة المايسترو سمير نور الدين على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء مساء اليوم.

الأمسية التي نظمتها جمعية تنمية المجتمع المحلي بالسويداء نقلت جمهور ومتذوقي الفن لمدة تسعين دقيقة إلى أجواء الطرب القديم والمعاصر بأغاني ومعزوفات لفريد الأطرش واسمهان وداليدا رحمة وعبد الحليم حافظ وجوليا بطرس وماجدة الرومي وإياد الريماوي بأداء كورال ومنفرد.

وأشار المايسترو سمير نور الدين إلى ضرورة استقطاب الأصوات والمواهب الجميلة والشابة وتوظيفها في الاتجاه الصحيح وتنشئة الجيل على قيم وأصالة الفن للارتقاء بالمجتمع.

وأوضحت مشرفة ومنظمة فرقة يوتوبيا ساره عزي أن الفرقة تأسست عام 2019 وهذه الأمسية الثانية لها لافتة إلى دور الفن في ترجمة الشعور بجماليات الحياة ونشر رسالة إنسانية وحضارية.

وعبر العديد من الحضور عن استمتاعهم بالأمسية التي بعثت في نفوسهم الهدوء والصفاء بعيداً عن هموم الحياة.

خزامى القنطار