أبناء اودن كتاب مترجم عن الأساطير في الشمال الأوروبي

دمشق-سانا

تتقاطع الأساطير وتتشابه في كل البلدان بنقاط عديدة مردها محاولات الإنسان الفكرية الأولى لمعرفة أسرار الكون وحل مجاهيله.

ويخبرنا كتاب “أبناء أودن.. كتاب الأساطير الشمالية” للكاتب الإيرلندي بادرك كولم الصادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب عن القصص الخيالية في الشمال الأوروبي عبر ترجمة علي ريشة التي حافظت على عنصر التشويق في الكتاب.

ويبدأ الكتاب بأسطورة التكوين الأولى عبر سكان بلدة اسمها أزغارد وحكايتهم من الآلهة ونزاعاتهم مع العمالقة كما يحدثنا المؤلف عن المخلوقات الشريرة والسحرة الذين يواجهون الآلهة والخلافات التي حصلت بينهم وانتصارات الخير على الشر.

كما يتطرق المؤلف إلى الكثير من الأساطير التي تتشابه مع مثيلاتها لدى الإغريق والفينيقيين والبابليين في مغامرات مليئة بالسحر والخيال.

يقع الكتاب في 343 صفحة من القطع المتوسط والمؤلف كولم شاعر ومسرحي وروائي إيرلندي يكتب للأطفال واليافعين من أعماله مغامرات أوديسيوس وهومر الأطفال وغيرها أما المترجم ريشة فيحمل إجازة في الأدب الإنكليزي من أعماله المترجمة “دليل المسافر إلى المجرة” و”الحياة والكون وكل شيء”.

بلال أحمد